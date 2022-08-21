Росія збільшить кількість ракетних ударів на День незалежності, прогнозує Подоляк

На День Незалежності України Росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українським містам, Київ також буде в переліку цілей. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.



«Росія — це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки, що треба зробити, щоб людям було погано. Вони ненавидять нас, тому спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде у переліку цих міст», — сказав він.



Подоляк вважає, що таким чином російські війська хочуть отримати компенсацію через невдачі в Україні.



«Вони хочуть отримати компенсацію за півроку. За те, що вони репутаційно виглядають ніяк у світі. За спекотний сезон у Криму, за стійкість, яку Україна демонструє. Тому буде просто збільшено кількість обстрілів наших міст», — наголосив радник глави Офісу президента.



Подоляк також закликав не ігнорувати сигнали повітряних тривог у ці дні та йти в укриття.