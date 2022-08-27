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МАГАТЭ уже сформировало миссию для инспекции Запорожской АЭС — NYT

27 августа 2022, 21:48

МАГАТЭ уже сформировало миссию для инспекции Запорожской АЭС — NYT

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую атомную электростанцию. Визит планируется на следующей неделе, пишет The New York Times.

По информации издания, миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него, в состав делегации вошли 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Отмечается, что Великобритания и США, а также другие страны, которые оказывают существенную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Напомним, что 25 августа оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области. Также без электроэнергии остались оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 25 августа сообщило, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от сети, несмотря на возобновление линии электропередач.

Днем 26 августа сообщалось о том, что перебита последняя, четвертая линия электропередач с ЗАЭС в Украину.

Позже стало известно, что ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.

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