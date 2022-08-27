МАГАТЕ вже сформувало місію для інспекції Запорізької АЕС – NYT

27 серпня 2022, 21:48

МАГАТЕ вже сформувало місію для інспекції Запорізької АЕС – NYT

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже сформувало місію, яка відвідає Запорізьку атомну електростанцію. Візит планується наступного тижня, пише The New York Times.

За інформацією видання, місію очолить голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Крім нього, до складу делегації увійшли 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Зазначається, що Великобританія та США, а також інші країни, які надають суттєву військову підтримку Україні, не будуть представлені у цій місії.

Нагадаємо , що 25 серпня окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електрики до населених пунктів окупованої Херсонської області. Також без електроенергії залишилися окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) увечері 25 серпня повідомило , що всі шість блоків Запорізької атомної електростанції залишаються відключеними від мережі, незважаючи на відновлення лінії електропередач.

Вдень 26 серпня повідомлялося про те, що перебито останню, четверту лінію електропередач із ЗАЕС в Україну.

Пізніше стало відомо , що ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

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