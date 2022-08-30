В колонии Еленовки, вероятно, взорвался термобарический боеприпас — Офис генпрокурора

Предположительно в колонии Еленовки, где содержали украинских военнопленных, взорвался термобарический заряд от огнемета. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ) в ответ на запрос DW.



Прокуроры отметили, что источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас, а именно – капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа «Шмель», «Шмель-М», «Рысь».

Такой вывод следствие сделало по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей.



«В то же время в уголовном производстве продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз», - отметили в ОГПУ.

Досудебное расследование по уголовному производству по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под наблюдением прокуроров ОГПУ.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человек, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предворительные выводы международных экспертов, заявил, что что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.





