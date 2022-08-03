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У Украины нет подтвержденных списков погибших в Еленовке

03 августа 2022, 12:39

У Украины нет подтвержденных списков погибших в Еленовке

Подтвержденных списков погибших и раненых в Еленовке украинских военнопленных сейчас нет. Об этом сообщил представитель украинской власти во время встречи с журналистами.

По его словам, российская сторона обнародовала списки погибших и раненых в одностороннем порядке. Киеву пока не удалось их верифицировать.

Чиновник отметил, что официальных ответов от российской стороны насчет предачи украинской стороне тел из Еленовки нет.

Киев настаивает на том, чтобы к Еленовке подучили доступ не только представители международных организаций таких как Международный комитет Красного креста, но и представители украинской власти.

«Мы видели предварительно подготовленные могилы в Еленовке. Если бы Украина могла провести свое следствие в Еленовке мы бы его провели. Но сейчас ни Красный крест ни другие международные организации не пропускаются в Еленовку», — подчеркнул он.

Он добавил, что «есть все признаки того», что в Еленовке пытаются скрыть следы пыток украинских военных.

По словам чиновника, за два месяца Красный крест только один раз имел доступ к баракам в Еленовке, где содержатся пленные украинские военные.

На встрече представителям СМИ также стало известно, что в ближайшие дни должен был пройти очередной обмен пленными. И украинская, и российская стороны были готовы к такому обмену на юге Украины, но произошел его перенос из-за трагедии в Еленовке.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предворительные выводы международных экспертов, заявил, что что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.

Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке.

Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Оленовке, хотя обещала пригласить их.

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