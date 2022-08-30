У колонії Оленівки, ймовірно, вибухнув термобаричний боєприпас — Офіс генпрокурора

Імовірно, в колонії Оленівки, де утримували українських військовополонених, вибухнув термобаричний заряд від вогнемету. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ) у відповідь на запит DW.



Прокурори зазначили, що джерелом вибуху в колонії в окупованій Оленівці Донецької області, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас, а саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу «Джміль», «Джміль-М», « Рись».

Такий висновок слідство зробило за підсумками аналізу відеозаписів, що є у вільному доступі.



«Водночас у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів та обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз», - зазначили в ОГПУ.

Досудове розслідування щодо кримінального провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни пов'язане з умисним вбивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ під наглядом прокурорів ОГПУ.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих та 73 поранених українських військовополонених у Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.



3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про намір запустити місію, яка буде встановлювати факти трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.





