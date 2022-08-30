Армія РФ завдала ракетного удару по пожежній частині в Дружківці

Дружківка. Фото: ДСНС

Російська армія завдала ракетного удару по пожежній частині у Дружківці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



«Близько 10:30 під ракетний обстріл окупантів потрапила будівля 45 державної пожежно-рятувальної частини у Дружківці Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини (вибито всі шибки, пошкоджено в'їзні ворота, покрівлю, огорожу), також пошкоджено службовий автомобіль», — зазначили у відомстві.



Там уточнили, що особовий склад підрозділу не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули двоє мирних жителів.

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