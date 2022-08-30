Оккупанты за сутки в Донецкой области разрушили 61 гражданский объект

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Всего полиция зафиксировала 26 вражеских обстрелов региона. Авдеевку российская армия атаковала 9 раз, массировано обстреливала Славянск и Бахмут. Также под обстрел российских войск попали пгт Нелиповка и Северное, села Георгиевка, Дружба, Калиново, Клещиевка, Максимилиановка, Нетайлово, Александро-Калиново, Первомайское, Раздольное, Семеновка.



Армия РФ трижды накрыла огнем реактивной артиллерии Славянск, центральная часть города была обстреляна 20 снарядами. Разрушены 4 многоэтажки, 8 частных домов, роддом, теплосеть, отделение банка, магазин, офисы, автомобили. Отмечается, что жертв нет благодаря тому, что многие жители вовремя были эвакуированы.



Российская армия всего за сутки разрушила и повредила 61 гражданский объект в Донецкой области, 45 домов, роддом и другую инфраструктуру.

Донетчину оккупанты атаковали артиллерией, «Ураганами», «Градами» и «Смерчами».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 291 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 000 человек, среди них 1997 – дети, 532 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрела погибли два мирных жителя.