Как в Славянске работают «Укрпочта» и банкоматы, рассказал Лях

В Славянске Донецкой области сегодня не работает отделение банка «ПриватБанка», однако банкоматы обещают заправить. Об этом сообщил глава военной городской администрации Вадим Лях.



«Ночь прошла спокойно… В связи со вчерашними обстрелами сегодня не работает отделение "ПриватБанка"… Также три дня не будет работать 22-е отделение "Укрпочты", расположенное по ул. Свободы. Отделения 1, 11, 16 работают по графику», — проинформировал Лях.



Также мэр напомнил, что продолжается эвакуация из города.



Смотрите также:



