Запорожье. Скриншот

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».



«Сегодня, 31 августа, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье», — говорится в сообщении.





30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, их визит на Запорожскую АЭС продлится четыре дня. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты группы намерены провести на Запорожской АЭС несколько дней, а в будущем рассчитывают организовать там постоянную миссию.

Напомним, что 25 августа оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области. Также без электроэнергии остались оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск.



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 25 августа сообщило, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от сети, несмотря на возобновление линии электропередач.



Днем 26 августа сообщалось о том, что перебита последняя, четвертая линия электропередач с ЗАЭС в Украину.



Позже стало известно, что ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.