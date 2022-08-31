Запоріжжя. Скріншот

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».



«Сьогодні, 31 серпня, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.





30 серпня місія МАГАТЕ прибула до Києва, їхній візит на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що експерти групи мають намір провести на Запорізькій АЕС кілька днів, а в майбутньому розраховують організувати там постійну місію.

Нагадаємо, що 25 серпня окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електрики до населених пунктів окупованої Херсонської області. Також без електроенергії залишилися окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) увечері 25 серпня повідомило, що всі шість блоків Запорізької атомної електростанції залишаються відключеними від мережі, попри відновлення лінії електропередач.



Вдень 26 серпня повідомлялося про те, що перебито останню, четверту лінію електропередач.



Пізніше стало відомо, що ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.