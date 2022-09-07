У «ДНР» незадоволені тим, що омбудсмен РФ виступила проти страти в Донецьку

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова висловилася проти страти на окупованій території Донбасу, заявивши, що «підтримує запит суспільства на введення мораторію на страту».



За словами російської чиновниці, «є альтернативні заходи покарання, такі як довічне ув'язнення».



Заява Москалькової викликала невдоволення з боку угруповання, яке запровадило смертну кару в Донецьку. «Міністр закордонних справ ДНР» Наталія Ніконорова запевняє, що їй незрозуміло, про запит якого суспільства говорить російський омбудсмен, оскільки в «суспільстві ДНР» є «діаметрально протилежний запит».



«Більш того, ми отримуємо масу звернень, відповідаючи на які, доводиться, навпаки, стримувати суспільство від радикальніших дій», – уточнила Ніконорова та запросила Москалькову приїхати до Донецька і особисто переконатися в цьому.



Питання про смертну кару в окупації актуалізувалося у зв'язку з вироками, винесеними іноземним громадянам, які воювали за ЗСУ, та військовополоненим «азовцям». Так, 7 вересня стало відомо про завершення так званого розслідування «кримінальної справи» щодо 24 бійців з полку «Азов».

8 липня «ДНР» скасувала мораторій на виконання смертних вироків . До цього передбачалося , що положення про виконання страти нового «кримінально-виконавчого кодексу» почнуть діяти з 2025 року.



9 червня «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, які воювали за ЗСУ, до страти.



Адвокат одного із засуджених до страти, британця Шона Піннера, 28 червня подав касаційну скаргу. 1 липня «вирок» оскаржив адвокат марокканця Саадуна Брагіма.



У липні 2022 року стало відомо , що «ДНР» загрожує смертною карою двом бійцям полку «Азов».

