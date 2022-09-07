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«ДНР» продолжает судить пленных «азовцев» за оборону Мариуполя

07 сентября 2022, 19:06

«ДНР» продолжает судить пленных «азовцев» за оборону Мариуполя

В группировке «ДНР» сообщили о завершении «расследования уголовного дела» в отношении 24-х военнопленных из полка «Азов».

«Азовцев», защищавших украинский Мариуполь обвиняют в «…организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного в Донецкой Народной Республики».

Семерых бойцов обвиняют в организации деятельности «Азова», еще 17 – в участии.

Ранее группировка объявила «Азов» террористической организацией. В июле 2022 года стало известно о том, что «ДНР» угрожает смертной казнью двум бойцам полка «Азов».  

8 июля «ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров. До этого предусматривалось, что положения об исполнении смертной казни нового «уголовно-исполнительного кодекса» начнут действовать с 2025 года.

9 июня «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, воевавших за ВСУ, к смертной казни.

Адвокат одного из приговоренных к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу. 1 июля «приговор» обжаловал адвокат марокканца Саадуна Брагима.

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