«ДНР» продолжает судить пленных «азовцев» за оборону Мариуполя

В группировке «ДНР» сообщили о завершении «расследования уголовного дела» в отношении 24-х военнопленных из полка «Азов».



«Азовцев», защищавших украинский Мариуполь обвиняют в «…организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного в Донецкой Народной Республики».



Семерых бойцов обвиняют в организации деятельности «Азова», еще 17 – в участии.



Ранее группировка объявила «Азов» террористической организацией. В июле 2022 года стало известно о том, что «ДНР» угрожает смертной казнью двум бойцам полка «Азов».

8 июля «ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров. До этого предусматривалось, что положения об исполнении смертной казни нового «уголовно-исполнительного кодекса» начнут действовать с 2025 года.



9 июня «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, воевавших за ВСУ, к смертной казни.



Адвокат одного из приговоренных к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу. 1 июля «приговор» обжаловал адвокат марокканца Саадуна Брагима.