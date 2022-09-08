«Я калаш викинув, пішов додому». Мобілізовані «ЛНР» влаштували бунт

Мобілізовані "ЛНР" влаштували бунт. Скріншот

Мобілізовані угрупуванням «ЛНР» збунтувалися проти російських військових. Відповідне відео було опубліковано у мережі.



Зокрема, чоловіки кажуть, що вони «добровольці», тож можуть за бажанням йти. Дехто скаржиться, що їх із вулиці насильно забирали воювати.



«Я калаш викинув. Всі. Я пішов додому. Я нікому нічого не винен. Хоч розстрілюйте», — обурюються один із мобілізованих.



Також присутні заявили про мародерство з боку «керівництва» із вивезенням майна фурами.

У середині лютого угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали загальну примусову мобілізацію чоловіків. Мобілізовані на фронт місцеві жителі погано забезпечені зброєю та амуніцією і найчастіше їх відправляють на поле. у перших рядах.



Правозахисники називають мобілізованих «Л-ДНР» жертвами військових злочинів і пропонують перелік дій, які варто вживати у разі примусового призову.



Мобілізовані «Л-ДНР» та їх дружини регулярно скаржаться на умови служби, публікуючи звернення в мережі.



Наприклад, на початку червня мобілізовані «ДНР» поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну і просили вивести їх з Херсонської області. А 28 червня в мережі з'явилося звернення мобілізованих зі 127-го полку.