«Я калаш викинув, пішов додому». Мобілізовані «ЛНР» влаштували бунт

08 вересня 2022, 22:56

«Я калаш викинув, пішов додому». Мобілізовані «ЛНР» влаштували бунт

Мобілізовані "ЛНР" влаштували бунт. Скріншот Мобілізовані "ЛНР" влаштували бунт. Скріншот

Мобілізовані угрупуванням «ЛНР» збунтувалися проти російських військових. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Зокрема, чоловіки кажуть, що вони «добровольці», тож можуть за бажанням йти. Дехто скаржиться, що їх із вулиці насильно забирали воювати.

«Я калаш викинув. Всі. Я пішов додому. Я нікому нічого не винен. Хоч розстрілюйте», — обурюються один із мобілізованих.

Також присутні заявили про мародерство з боку «керівництва» із вивезенням майна фурами.

У середині лютого угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали загальну примусову мобілізацію чоловіків. Мобілізовані на фронт місцеві жителі погано забезпечені зброєю та амуніцією і найчастіше їх відправляють на поле. у перших рядах.

Правозахисники називають мобілізованих «Л-ДНР» жертвами військових злочинів і пропонують перелік дій, які варто вживати у разі примусового призову.

Мобілізовані «Л-ДНР» та їх дружини регулярно скаржаться на умови служби, публікуючи звернення в мережі.

Наприклад, на початку червня мобілізовані «ДНР» поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну і просили вивести їх з Херсонської області. А 28 червня в мережі з'явилося звернення мобілізованих зі 127-го полку. 

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