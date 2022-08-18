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Генсек ООН принял решение о миссии для установления фактов трагедии в Еленовке

18 августа 2022, 20:25

Генсек ООН принял решение о миссии для установления фактов трагедии в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о принятии решения провести миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированной Еленовке. Об этом он рассказал на брифинге по итогам встречи с президентами Украины и Турции, передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что все военнопленные должны получать защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

«Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов. Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я думаю назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии», - сказал Гуттериш.

Говоря о предстоящей работе миссии, генсек ООН отметил, что у ее участников должен быть безопасный и гарантированный доступ в места содержания людей.

Кроме того, по убеждению Гуттериша доступ в Еленовку должны получить и сотрудники Международной Миссии Красного Креста.

В ночь на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.

В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.

В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.

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