Эксперты ООН отправятся на Донбасс для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Эксперты в составе миссии ООН по установлению фактов отправятся в ближайшие дни на Донбасс для расследования обстрела СИЗО в Еленовке.



Об этом сообщила заместительница генсека ООН Розмари Дикарло.



«Группа по установлению фактов отправится в Еленовку в ближайшие дни для расследования инцидента 29 июля, который привел к смерти 53 украинских военнопленных, и еще от 75 до 130 получили ранения», — сказала она.



Замгенсека добавила, что главу миссии Алберту дус Сантуса Круса «будут сопровождать опытные эксперты», а сама миссия «должна иметь возможность работать без внешнего вмешательства, иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, локациям и уликам».

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человек, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предварительные выводы международных экспертов, заявил, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.