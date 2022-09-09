Росіяни не пускають спостерігачів ООН до українських військовополонених

Росія не пускає спостерігачів Організації Об'єднаних Націй до українських військових, які перебувають у полоні.



Про це повідомила голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на брифінгу у Женеві, повідомляє Reuters.



«Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка знаходиться під її окупацією», — сказала Богнер.



Крім того, за її словами, спостерігачі ООН задокументували випадки тортур та жорстокого поводження з українськими військовими, які перебувають у полоні в окупантів.



«Ми задокументували, що військовополонені, які перебувають у владі Російської Федерації і утримуються Збройними силами Російської Федерації або пов'язаними з ними збройними угрупованнями, зазнавали тортур і жорстокого поводження», — уточнила Богнер.

Експерти у складі місії ООН із встановлення фактів вирушать найближчими днями на Донбас для розслідування обстрілу СІЗО в Оленівці.



3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про намір запустити місію, яка візьметься за встановлення фактів трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.



У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.