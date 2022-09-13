Forbes назвав найбільші деокуповані міста на Харківщині

ЗСУ звільнили в Харківській області низку населених пунктів з чисельністю населення понад десять тисяч осіб. Про це повідомляє український Forbes.



Найбільшими зі звільнених населених пунктів стали Ізюм, Куп'янськ та Балаклія.

Крім того, за 6-11 вересня, за даними Генерального штабу, знищено 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує 670 мільйонів доларів.



Значну частину техніки було знищено під час контрнаступу на Харківщині (яку саме — важко точно встановити). Втрати противника склали 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.



«Найдорожча втрата противника — комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" ($57 мільйонів), знищений у Запорізькій області. На Харківщині окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 мільйонів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" ($25 мільйонів)», — зазначає видання.



Також повідомляється, що не всю втрачену росіянами техніку знищено. З 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у 104 мільйони доларів.

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