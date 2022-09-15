Царева и «деятельницу ДНР» уведомили о подозрении в госизмене

Два народных депутата и «министр иностранных дел» группировки «ДНР» уведомлены о подозрении в государственной измене. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram 15 сентября.

Двое народных депутатов предыдущих созывов, а также «министр» группировки «ДНР» находились в Вышгородском районе Киевской области во время оккупации, распространяя идеи «русского мира» среди местных жителей.



«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры двум народным депутатам Украины предыдущих созывов и так называемому министру иностранных дел "ДНР" сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном пересечении госграницы (ч.2 ст.111, ч.1 ст.332-2 УК)», - сказано в сообщении.



По данным прокуратуры, подозреваемые в феврале 2022 года в сопровождении оккупантов незаконно пересекли государственную границу Украины.



«Они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил РФ, для пропаганды "идеи русского мира" среди местного населения. Подозреваемые призывали жителей Киевской области поддерживать оккупационную власть и признать ее легитимность, а также активно раздавали интервью антиукраинского характера представителям СМИ страны-агрессора», - уточняется в сообщении.



Офис генпрокурора не называет имен подозравемых.



О том, что подозрение о госизмене объявлено бывшим нардепам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олийныку, а также «министру иностранных дел» группировки «ДНР» Наталье Никоноровой, стало известно из сообщения СБУ в Telegram.



«Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия. Досудебным следствием установлено, что 24 февраля предатели незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную РФ территорию Киевской области», - говорится в сообщении СБУ.



По данным СБУ, подозреваемые не только давали пропагандистские интервью СМИ страны-агрессора, но и «в сопровождении вооруженных военных рф вторглись в церковь во время богослужения и склоняли селян к переходу на сторону врага».



В сообщении спецслужбы также сказано, что подозреваемые не раз посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев.

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