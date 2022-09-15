Царьова та «діячку ДНР» повідомили про підозру в держзраді

15 вересня 2022, 17:28

Царьова та «діячку ДНР» повідомили про підозру в держзраді

Двох народних депутатів і «міністра закордонних справ» угруповання «ДНР» повідомлено про підозру в державній зраді. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram 15 вересня.

Двоє народних депутатів попередніх скликань, а також «міністр» угруповання «ДНР» перебували у районі Вишгороду Київської області під час окупації, поширюючи ідеї «російського світу» серед місцевих жителів.

«При процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури двом народним депутатам України попередніх скликань та так званому міністру закордонних справ "ДНР" повідомлено про підозру в державній зраді та незаконному перетині держкордону (ч.2 ст.111, ч.1 ст.332-2 КК) », – сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, підозрювані у лютому 2022 року у супроводі окупантів незаконно перетнули державний кордон України.

«Вони приїхали до села Катюжанки Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ, для пропаганди "ідеї російського світу" серед місцевого населення. Підозрювані закликали мешканців Київської області підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність, а також активно роздавали інтерв'ю антиукраїнського характеру представникам ЗМІ країни-агресора», - уточнюється у повідомленні.

Офіс генпрокурора не називає імен підозрюваних.

Про те, що підозра про держзраду оголошена колишнім нардепам від «Партії регіонів» Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також «міністру закордонних справ» угруповання «ДНР» Наталі Ніконорової, стало відомо з повідомлення СБУ в Telegram.

«Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 року переховувалися від правосуддя. Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон і прибули на тимчасово окуповану РФ територію Київської області», - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, підозрювані не лише давали пропагандистські інтерв'ю ЗМІ країни-агресора, а й «у супроводі озброєних військових Росії вторглися до церкви під час богослужіння та схиляли селян до переходу на бік ворога».

У повідомленні спецслужби також сказано, що підозрювані неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців.

У повідомленнях правоохоронців не зазначено, чи була Ніканорова в Київській області.

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