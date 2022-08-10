Прокуратура сообщила о подозрении жителю Бахмута, сдававшему оккупантам позиции ВСУ

Винницкая областная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене жителю Донецкой области, который коммуницировал с оккупантами, сдавал им позиции украинских военных. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Винницкой области.

По данным следствия, подозреваемый из Бахмута согласился на сотрудничество с представителями РФ, взяв на себя обязательство предоставлять оккупантам информацию о расположении, перемещении и дислокации военной техники и подразделений ВСУ. У подозреваемого была возможность собирать необходимые сведения, поскольку проживал в районе, где ведутся активные боевые действия.

Установлено, что подозреваемый в преступлениях житель Бахмута в июле несколько раз предоставил представителям РФ координаты размещения военнослужащих ВСУ в Донецкой области, с целью обеспечения точных артиллерийских обстрелов врагом украинских позиций.

По ходатайству прокурора суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом УСБУ в Винницкой области.

Ранее в Главном управленим Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия накрыла огнем 10 населенных пунктов региона, применив для обстрела в том числе и ракеты ЗРК «С-300».