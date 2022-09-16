Шість нічних обстрілів: Армія РФ накрила вогнем Дніпропетровщину

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах. Найгарячіше було в Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранено 57-річну жінку. У місті пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач. Обстріли викликали чотири пожежі. Полум'я вогнеборці вже приборкали», — поінформував Резніченко.



За його словами, у Червоногригорівській громаді пошкоджено три багатоповерхівки та магазин.

Дивіться також:



