Контрнаступление не приближает конец войны — Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что сейчас нельзя говорить о скором завершении войны, которую начала Россия против Украины, несмотря на контрнаступление ВСУ. Об этом Зеленский сказал в интервью «Reuters».



«Пока рано говорить об окончании этой войны», — сказал президент. При этом Зеленский уточнил, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы не контрнаступление. Также, по его словам, территориальные приобретения произведут впечатление на другие страны.



Кроме того, президент призвал страны-партнеров поставлять оружие Украине.



«Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. От Азии», — сказал президент.



Отвечая на вопрос о том, существуют ли доказательства военных преступлений РФ на территориях Харьковской области, деоккупированных недавно, Зеленский подтвердил, что «...есть некоторые доказательства, и проводятся оценки, украинские и международные». При этом он добавил, что для Украины очень важно, чтобы мир признал это.

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Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в начале войны против Украины предлагал Владимиру Путину договор, который мог бы привести к окончанию боевых действий.



В России назвали «эскалацией» опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности.