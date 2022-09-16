Контрнаступ не наближає кінець війни — Зеленський

Президент Володимир Зеленський упевнений, що зараз не можна говорити про швидке завершення війни, яку розпочала Росія проти України, незважаючи на контрнаступ ЗСУ. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.



«Поки що рано говорити про закінчення цієї війни», — сказав президент.



При цьому Зеленський уточнив, що постачання іноземної зброї в Україну скоротилося б, якби не контрнаступ. Також, за його словами, територіальні придбання справлять враження на інші країни.



Крім того, президент закликав країни-партнери постачати зброю Україні.



«Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії», — сказав президент.



Відповідаючи на запитання про те, чи існують докази військових злочинів РФ на територіях Харківської області, нещодавно деокупованих, Зеленський підтвердив, що «...є деякі докази, і проводяться оцінки, українські та міжнародні». При цьому він додав, що для України дуже важливо, щоб світ це визнав.

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Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак на початку війни проти України пропонував Володимиру Путіну договір, який міг би призвести до закінчення бойових дій.



У Росії назвали «ескалацією» опубліковані Офісом президента України рекомендації щодо гарантій безпеки.