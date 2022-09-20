Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»

Группировки «ЛНР» и «ДНР» определили вопрос для голосования на «референдумах» на оккупированных российскими войсками территориях Украины.



«Народный совет постановляет: первое — назначить референдум ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ; второе — вынести на референдум следующий вопрос: "Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?"», — заявил «председатель народного совета» группировки «ЛНР» Денис Мирошниченко.



Судя по тексту опубликованного «закона», аналогичный вопрос собирается задавать и группировка «ДНР». Указано, что «народный совет» определяет «формулировку вопроса».



Кроме того, «ЛНР» и «ДНР» определили в «законах», что принимать участие в «референдуме» могут, в том числе, жители оккупированных частей Донетчины и Луганщины, которые находятся сейчас за пределами этих территорий.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдума» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



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