Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» визначили питання для голосування на «референдумах» на окупованих російськими військами територіях України.



«Народна рада ухвалює: перше — призначити референдум ЛНР з питання про входження до складу РФ на правах суб'єкта РФ; друге — винести на референдум наступне питання: "Ви за входження ЛНР до складу РФ на правах суб'єкта РФ?», — заявив голова «народної ради» угрупування «ЛНР» Денис Мирошниченко.



Судячи з тексту опублікованого «закону», аналогічне питання збирається ставити й угруповання «ДНР». Вказано, що «народна рада» визначає «формулювання питання».



Крім того, «ЛНР» та «ДНР» визначили у «законах», що брати участь у «референдумі» можуть, зокрема, мешканці окупованих частин Донеччини та Луганщини, які зараз за межами цих територій.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдуму» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.



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