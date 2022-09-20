«Є настрій зробити все дуже швидко»: ЗМІ повідомляють, що в РФ готують мобілізацію

20 вересня 2022, 17:36

«Є настрій зробити все дуже швидко»: ЗМІ повідомляють, що в РФ готують мобілізацію

Кремль вирішив негайно провести «референдуми» на окупованих українських територіях. І вже серйозно планує мобілізацію. Про це пише «Медуза».

«За словами двох джерел, близьких до адміністрації президента РФ, ще наприкінці минулого тижня внутрішньополітичний блок Кремля не збирався форсувати проведення "референдумів"... Однак ситуація змінилася лише за кілька днів», — зазначає видання.

Зараз, за даними «Медузи», «є настрій зробити все дуже швидко». Російська влада не має наміру створювати навіть ілюзію «легітимності». Зазначається, що зміну планів пов'язують із лобістськими зусиллями так званої «партії війни» — групи високопоставлених російських чиновників та силовиків. Вони виступають зокрема за мобілізацію в Росії. Ті, хто входить до цієї «партії», «вплинули на Путіна».

Також наголошується, що однією з причин «авралу» є стурбованість настроями на окупованих територіях після контрнаступу ЗСУ. Серед прихильників цієї точки зору називають генерального секретаря «Єдиної Росії» Андрія Турчака та заступника очільника Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Вони та їхнє оточення об'єдналися з деякими силовиками, які впевнені, що для успішної війни з Україною Росії потрібна мобілізація громадян. І це друга причина «аврального» рішення.

Також повідомляється, що Путін і сам хотів провести «референдуми» якнайшвидше: він не має наміру знижувати військову активність РФ.

«Одразу три джерела, близькі до Кремля, наголосили, що, за задумом російської влади, "референдуми" покликані зупинити просування українських військ, які нібито "не ризикнуть наступати на територію Росії" (при цьому прикордонні регіони РФ регулярно обстрілюють вже зараз)... Якщо ж контрнаступ триватиме, російська влада має намір провести в Росії часткову мобілізацію та ввести воєнний стан... У зв'язку з цими "новими умовами" можливі перестановки у керівництві адміністрації президента та Міноборони», — пише видання.

Крім того, наголошується, що поправки до російського законодавства (зокрема про позбавлення волі на строк до десяти років за добровільну здачу в полон) — ухвалені того ж дня, коли на окупованих територіях України оголосили про рішення негайно провести «референдуми».

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдуми» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.

На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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