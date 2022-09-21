Маріупольців закликали не брати участь у «референдумі» РФ

Маріупольців закликають не брати участь у запланованому «референдумі» РФ. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Чиновники нагадали, що у 2014 році у Маріуполі вже намагалися провести подібний «референдум», але місто звільнили від угрупування «ДНР», а до міста повернувся прапор України.

«Зараз вже у другий раз російські окупанти планують організувати у Маріуполі швидкий референдум під дулом автомату, незважаючи на бойові дії, порушуючи усі існуючі норм демократичного та міжнародного права. Як того разу, так й зараз результати фейкових референдумів нічого не змінить. Маріуполь - це Україна, був, є та буде», - заявили у Маріупольській міськраді та нагадали, що згідно зі статтею 111-1 за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.

«Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації», - написали в Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».