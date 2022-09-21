В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні

21 вересня 2022, 17:52

В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт та Маттео Мекаччі, директор Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини засудили плани РФ щодо проведення «референдумів» в Україні. Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

«Будь-які вибори чи референдуми на території України можуть бути оголошені та проведені лише законними органами влади з дотриманням національного законодавства та міжнародних стандартів. Тому заплановані «референдуми» будуть незаконними», – заявили в організації.

Зазначається також, що оскільки війна, яка послідувала за вторгненням військ РФ в Україну, продовжується, будь-які так звані «референдуми», заплановані силами або за підтримки сил, які незаконно здійснюють фактичний контроль на окупованих територіях України, суперечитимуть міжнародним стандартам та зобов'язанням з міжнародного гуманітарного права, і тому їх результати не матимуть юридичної сили.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.

На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».

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