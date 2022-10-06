МАГАТЕ: Запорізька АЕС — українська і вона, як і раніше, під загрозою ядерної аварії

06 жовтня 2022, 23:07

МАГАТЕ: Запорізька АЕС — українська і вона, як і раніше, під загрозою ядерної аварії

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) у власність РФ є нікчемними, заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що лише українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів.

«Міжнародне співтовариство контактуватиме ЗАЕС лише з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде», — сказав він.

Глава держави також зазначив, що наразі на станції перебувають близько 500 російських військових.

«А це не що інше, як п'ятсот ризиків катастрофи. Світ це розуміє», — заявив Зеленський.

Президент подякував усім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію.

Крім цього він вважає, що рішення президента Росії Володимира Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ.

Зеленський також наголосив на важливості поновлення роботи Запорізької АЕС, що дозволить Україні забезпечити електроенергією не лише українських, а й європейських споживачів.

Рафаель Гроссі, зі свого боку, наголосив, що рішення президента РФ про передачу Запорізькій АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. З усіх питань, пов'язаних із станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

«Це питання, яке стосується міжнародного права... Ми хочемо, щоб війна негайно припинилася, і, звичайно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об'єкт є українським об'єктом», — сказав Гроссі.

Також гендиректор МАГАТЕ анонсував збільшення місії агентства на ЗАЕС із двох до чотирьох осіб, які змінюватимуться кожні три-чотири тижні.

За його словами, ситуація на окупованій Росією станції залишається небезпечною, оскільки територію довкола заміновано, а український персонал на станції, «перебуває під сильним тиском», по суті в заручниках.

Гроссі зазначив, що ядерна аварія на ЗАЕС все ще «дуже можлива».

Місія МАГАТЕ підтвердила, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

На початку вересня експерти МАГАТЕ дали рекомендації створити «захисну зону» навколо ЗАЕС, щоб уникнути ушкоджень, а також припинити обстріл через загрозу фізичної цілісності станції, порушення якої може спричинити ризик «ядерного інциденту».

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. 3 жовтня Мурашов був звільнений.

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