Перед Керченской переправой – пробка из тысячи грузовиков ►

В Краснодарском крае (РФ) перед Керченской переправой в пробке стоят более 1000 грузовых машин, они ждут оправки в оккупированный Крым. Пробка образовалась в результате взрыва на Крымском мосту, произошедшем 8 октября. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» 13 октября.



По информации оперативного штаба Кубани, в Темрюкском районе задействованы 10 новых стоянок, на которых может разместиться 2300 машин. При этом в очереди выдают гречку с тушенкой и горячий чай. В данный момент на переправе работают четыре парома, вмещающие до 90 грузовых машин и до 300 человек.



«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в среднем водителям приходится стоять в очереди 3-4 дня. Кубанские власти заявили, что с 8 октября по утро 13 октября в обе стороны переправились 9 тысяч человек и 1,8 тысяч машин.



Оккупационная власть предложила водителям грузовиков сухопутный маршрут под сопровождением ГИБДД. Маршрут проходит через украинские территории, которые недавно захватили российские войска. Предложенный сухопутный путь протяженностью около 387 км пролегает через временно оккупированные Запорожскую и Донецкую области в Ростовскую: маршрут включает такие города как Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Аксенов заявил, что колонны грузовиков сопровождает ГИБДД – в среду, 12 октября, таким путем выдвинулась уже третья колонна.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Погибли четыре человека.



По версии российского следствия, взорвался грузовик, в котором находилась взрывчатка. ФСБ РФ отчиталась о задержании восьми подозреваемых.

Уже днем 8 октября автомобильное движение по уцелевшей ветке моста было возобновлено. При этом фуры пока не пропускают, для них между Крымом и Краснодарским краем РФ организовали паромную переправу. Вечером того же дня было запущено движение поездов по мосту.

Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.