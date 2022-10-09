Глава Следкома РФ назвал «странный» маршрут грузовика, который взорвался на Крымском мосту

Грузовик, который взорвался на Крымском мосту, прибыл в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Об этом сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», — рассказал Бастрыкин.



В таком изложении маршрут выглядит странно, отмечает «Эхо Кавказа». К примеру, из Болгарии в Грузию грузовик, предположительно, должен был попасть через Турцию. Неясно также, как фура могла попасть из Армении, которая не граничит с Россией, в российскую республику Северная Осетия.



Обновлено. Российская «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что в этой операции были задействованы две большегрузные машины. Якобы груз — 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) — прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза, затем машина вернулась в Грузию и въехала на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Конечной точкой был город Армавир, в котором поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.



Российское прокремлевское издание полагает, что взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой, «причем так, что на рентгене ее не было видно». И сделано это было якобы в Болгарии.

Путин, по итогам встречи с Бастрыкиным, обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.