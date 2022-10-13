Перед Керченською переправою – затор із тисячі вантажівок ►

У Краснодарському краї (РФ) перед Керченською переправою в заторі стоять понад 1000 вантажних машин, вони чекають на оправку в окупований Крим. Затор утворився внаслідок вибуху на Кримському мосту, що стався 8 жовтня. Про це повідомляє «Кавказ. Реалії» 13 жовтня.



За інформацією оперативного штабу Кубані, у Темрюкському районі задіяно 10 нових стоянок, на яких може розміститися 2300 машин. При цьому в черзі видають гречку з тушонкою та гарячий чай. Зараз на переправі працюють чотири пороми, що вміщають до 90 вантажних машин та до 300 осіб.



«Глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов стверджує, що в середньому водіям доводиться стояти в черзі 3-4 дні. Кубанська влада заявила, що з 8 жовтня по ранок 13 жовтня в обидві сторони переправилися 9 тисяч осіб та 1,8 тисяч машин.



Окупаційна влада запропонувала водіям вантажівок сухопутний маршрут під супроводом ДІБДР. Маршрут проходить через українські території, які нещодавно захопили російські війська. Запропонований сухопутний шлях довжиною близько 387 км пролягає через тимчасово окуповані Запорізьку та Донецьку області до Ростовської: маршрут включає такі міста як Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ та Таганрог. Аксьонов заявив, що колони вантажівок супроводжує ДІБДР – у середу, 12 жовтня, цим шляхом висунулася вже третя колона.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух , через що на одній із гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей.



За версією російського слідства, вибухнула вантажівка, в якій знаходилася вибухівка. ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми підозрюваних.

Вже 8 жовтня автомобільний рух по вцілілій гілці мосту було відновлено. При цьому фури поки що не пропускають, для них між Кримом та Краснодарським краєм РФ організували поромну переправу. Увечері того ж дня було запущено рух поїздів мостом.

Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали , що вибух на Кримському мосту влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.