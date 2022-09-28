Экспорт агропродукции из Украины в рамках «зернового соглашения» достиг 5,4 млн тонны

В рамках «зернового соглашения» из Украины экспортировано 5,4 млн тонны агропродукции, а общее число вышедших из украинских портов судов в страны Азии, Европы и Африки достигло 235. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.



Сегодня очередные четыре суда со 115 тысячами тонн агропродукции вышли из портов «Черноморск» и «Пивденный» в Африку, Азию и Европу.



«От причалов отошли четыре судна, в том числе Magnum Fortune, которое перевозит 51 тысяч тонн украинской пшеницы для Бангладеш, и Almeray с 32,4 тысяч тонны кукурузы для Ливии», - сообщили в ведомстве.



Ведомство указало, что накануне из порта «Пивденный» вышло самое вместительное за время инициативы судно – «кейпсайз» Maran Excellence со 115 тысячами тонн зерновых.