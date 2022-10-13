Росія відновлює голодні ігри — Кулеба про погрози РФ вийти з «зернової угоди»

Росія направила ООН список вимог, у разі невиконання яких загрожує вийти з угоди про експорт зерна з України, що завершується у листопаді. Про це розповів постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов в інтерв'ю Reuters.



Висунуті вимоги мають бути обговорені під час зустрічі представників Організації з російською стороною в Москві 16 жовтня.



«Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається — експорту російського зерна і добрив — тоді, даруйте, нам доведеться подивитися на це по-іншому», — сказав Гатілов.



Російський дипломат також згадав вибух на Кримському мості як приклад «терористичних актів», які ускладнюють досягнення політичного рішення між Росією та Україною.



Гатілов відмовив надати копію листа із переліком вимог Росії. Представник генсека Стефан Дюжаррик лише запевнив, що між сторонами «зернової угоди» продовжується діалог.



На заяву РФ відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Росія робить саме те, про що ми попереджали: відновлює голодні ігри та загрожує зерновій ініціативі Чорного моря. Я хочу, щоб кожна африканська, азіатська, близькосхідна сім'я знала: Україна не висуває додаткових вимог, ми хочемо, щоб коридор продовжував працювати», — написав Кулеба у Twitter.



За словами міністра, настав час стати на захист чорноморського зернового коридору.



«Я закликаю всі держави та організації дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не можна ризикувати мільйонами людей. Окремо я звертаюся до держав, які залежать від українського експорту зерна», — написав міністр.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Володимиру Путіну продовжити дію «зернової угоди».



На переговорах у Стамбулі щодо відновлення експорту зерна Україна підтримає лише ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі.



Україна веде складні переговори з Туреччиною та ООН про продовження Стамбульських зернових домовленостей щодо відкриття морського «зернового коридору» для експорту української продукції АПК до третіх країн, оскільки дія підписаних у липні угод закінчується у листопаді цього року.