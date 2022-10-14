Мобілізований чиновник із Москви загинув в Україні — ЗМІ

Начальник одного із відділів в уряді Москви Олексій Мартинов загинув 10 жовтня в Україні. Про це повідомила заступник головного редактора телеканалу RT Наталія Лосєва.



За словами Лосєвої, 28-річного чоловіка було мобілізовано та відправлено воювати в Україну на стороні країни-агресора, хоча він не мав бойового досвіду.



«Мобілізовано 23 вересня. В юності служив у Семенівському полку (це де треба маршувати). Бойового досвіду нуль. Було відправлено на фронт практично за кілька днів», — написала Лосєва.

Володимир Путін повідомив , що мобілізаційні заходи в РФ планують завершити за півмісяця. За його словами, станом на 14 жовтня із запланованих 300 тисяч росіян мобілізовано 222 тисячі.

Близько 500 мобілізованих у Росії чоловіків розповіли , що їх не приписали до жодного підрозділу та кинули з неврахованими автоматами та бойовими патронами у Білгородській області.

На контрольно-пропускному пункті у Щасті Луганської області окупанти тримають близько 200 добровольців та мобілізованих, які вийшли з Дробишево – звільненого українськими силами.