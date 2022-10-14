Пілота відправили у військкомат прямо з літака — мобілізація в Росії

В Уфі (РФ) мобілізували другого пілота, який готувався виконати рейс авіакомпанії Azur Air до Анталії. Про те, що чоловіка «викликали у військкомат» прямо з літака, розповів один із пасажирів, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на місцеве видання.



Відомо, що виліт літака був запланований на 05:20, але його довелося відстрочити до 14:00, оскільки по гучногомовцю було оголошено, що виліт скасовується, оскільки другий пілот мобілізований і заборонено йому перетинати кордони. Пасажирів попросили залишити борт.



«У зв'язку з мобілізацією та подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас залишити літак», — повідомили з гучного зв'язку.



Аеропорт не коментує ситуацію.

Володимир Путін повідомив , що мобілізаційні заходи в РФ планують завершити за півмісяця. За його словами, станом на 14 жовтня із запланованих 300 тисяч росіян мобілізовано 222 тисячі.



Близько 500 мобілізованих у Росії чоловіків розповіли , що їх не приписали до жодного підрозділу та кинули з неврахованими автоматами та бойовими патронами у Білгородській області.



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