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Президент Таджикистана призвал Путина уважать центральную Азию

14 октября 2022, 21:46

Президент Таджикистана призвал Путина уважать центральную Азию

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не относиться к странам Центральной Азии как в бывшим странам СССР. Об этом он сказал на саммите «Центральная Азия – Россия» в Астане (Казахстан).

Рахмон напомнил Путину, что во времена СССР «не было внимания малым республикам, малым народам». По его словам, не учитывались обычаи и традиции, не поддерживалось развитие. Рахмон уточнил, что он дал поручение министерству иностранных дел, чтобы на саммите присутствовали участники «хотя бы на уровне министров».

Президент Таджикистана считает, что из Центральной Азии сделали «малые народности».

«Да, нас не 100-200 миллионов. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасов минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева», — напомнил Рахмон, добавив при этом, что Таджикистан всегда уважал своего главного стратегического партнера — Россию и хочет, чтобы его уважали «наравне с африканскими и другими странами».

Рахмон добавил, обращаясь к Путину, что в Таджикистан не надо вкладывать много денег.

«Я к вам обращаюсь, чтобы не было политики по отношению к центральной Азии, как в бывшем Советском Союзе. У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи. Надо найти золотую середину и работать с каждой республикой в отдельности», — подытожил Рахмон.

Президент России Владимир Путин, говоря о нападении на Украину, назвал происходящее «малоприятным», а свои действия — «правильными и своевременными».

Мобилизационные мероприятия в РФ планируют завершить за полмесяца.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в следующем месяце в Индонезии.

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