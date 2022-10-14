Президент Таджикистану закликав Путіна поважати центральну Азію

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням не ставитись до країн Центральної Азії як до колишніх країн СРСР. Про це він сказав на саміті «Центральна Азія — Росія» в Астані (Казахстан).



Рахмон нагадав Путіну, що за часів СРСР «не було уваги малим республікам, малим народам». За його словами, не враховувалися звичаї та традиції, не підтримувався розвиток. Рахмон уточнив, що він дав доручення міністерству закордонних справ, щоби на саміті були присутні учасники «хоч би на рівні міністрів».



Президент Таджикистану вважає, що із Центральної Азії зробили «малі народності».



«Так, нас не 100-200 мільйонів. Але ми маємо історію, яку ми любимо. Ми хочемо, щоби нас поважали. Ми не жебраки. Ми маємо багату країну. Запасів мінеральних ресурсів більше, ніж система Менделєєва», — нагадав Рахмон, додавши, що Таджикистан завжди поважав свого головного стратегічного партнера — Росію і хоче, щоб його поважали «нарівні з африканськими та іншими країнами».



Рахмон додав, звертаючись до Путіна, що у Таджикистан не треба вкладати багато грошей.



«Я до вас звертаюся, щоб не було політики щодо центральної Азії, як у колишньому Радянському Союзі. Кожна країна має свої проблеми, питання, традиції та звичаї. Потрібно знайти золоту середину і працювати з кожною республікою окремо», — підсумував Рахмон.

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про напад на Україну, назвав те, що відбувається, «неприємним», а свої дії — «правильними та своєчасними».



Мобілізаційні заходи у РФ планують завершити за півмісяця.



Президент США Джо Байден заявив , що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 наступного місяця в Індонезії.