Що означає заява Суровікіна щодо Херсонщини, пояснили у британській розвідці

Росія, ймовірно, серйозно розглядає відведення своїх сил на захід від річки Дніпро. Про це свідчить заява командувача російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна щодо ситуації на фронті, передає Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«18 жовтня нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін повідомив російським ЗМІ, що в районі Херсона "виникла складна ситуація". Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної "влади" з евакуації мирного населення», — зазначили у відомстві.



У Міністерстві оборони Британії вважають, що заява Суровікіна, в якій висвітлюються негативні новини про так звану «спеціальну військову операцію», вельми незвичайна.



«Ймовірно, це вказує на те, що російська влада серйозно розглядає можливість великого виведення своїх військ із району на захід від Дніпра. Ключовим завданням будь-якої операції з відведення росіян буде виведення військ та їх техніки через річку завширшки 1000 метрів. Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, значно покладатиметься на тимчасовий баржевий міст, який вона побудувала недалеко від Херсона в останні дні, і на військові понтонні переправи, які продовжують діяти в кількох місцях», — йдеться у повідомленні.



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