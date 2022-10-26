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Россия взяла фото хранилища радиоактивных отходов АЭС Словении для фейка о «грязной бомбе»

26 октября 2022, 18:43

Россия взяла фото хранилища радиоактивных отходов АЭС Словении для фейка о «грязной бомбе»

Министерство обороны РФ опубликовало в Twitter пост о том, что якобы Украина готовится использовать «‎грязную бомбу»‎, дополнив его фотографией хранилища радиоактивных отходов атомной электростанции Кршко, расположенной в Словении. Об этом сообщает информационное агентство «‎STA»‎.

В твитте российского ведомства говорится о якобы имеющейся у него информации о том, что «‎две организации Украины получили прямое указание на создание так называемой #грязнойбомбы»‎. О каких организациях идет речь, а также о том, кто дал прямое указание, россияне не сообщают.

Правительство Словении сделало репост фейка россиян в Twitter, сопроводив его комментарием о том, что фото принадлежит Агентству обращения с радиоактивными отходами Словении (ARAO), и на нем изображены датчики дыма. Кроме того, снимок, сделанный в 2010 году, использован без ведома ARAO.

При этом подчеркивается, что радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно, находятся под наблюдением и не используются для изготовления «грязной бомбы».

Напомним, что руководство России продолжает утверждать, что Украина якобы планирует использовать «грязную бомбу». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

В минувшие выходные министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России, назвав его ложью.

Украина также опровергла наличие у себя «грязной бомбы». О том, что Россия занимается дезинформацией по теме «грязной бомбы» заявили и в Совете безопасности ООН.

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