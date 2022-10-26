Росія взяла фото сховища радіоактивних відходів АЕС Словенії для фейку про «брудну бомбу»

Міністерство оборони РФ опублікувало в Twitter пост про те, що нібито Україна готується використовувати «брудну бомбу», доповнивши його фотографією сховища радіоактивних відходів атомної електростанції Кршко, розташованої у Словенії. Про це повідомляє інформаційне агентство «STA».



У твітті російського відомства йдеться про нібито наявну у нього інформацію про те, що «дві організації України отримали пряму вказівку на створення так званої #брудноїбомби». Про які організації йдеться, а також про те, хто дав пряму вказівку, росіяни не повідомляють.



Уряд Словенії зробив репост фейку росіян у Twitter, супроводивши його коментарем про те, що фото належить Агентству поводження з радіоактивними відходами Словенії (ARAO), і на ньому зображені датчики диму. Крім того, знімок, зроблений у 2010 році, використано без відома ARAO.



При цьому наголошується, що радіоактивні відходи у Словенії зберігаються безпечно, перебувають під наглядом і не використовуються для виготовлення брудної бомби.



Нагадаэмо, керівництво Росії продовжує стверджувати, що Україна нібито планує використовувати «брудну бомбу». Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед головами делегацій на засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб країн СНД.

Минулими вихідними міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив , що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу» і здійснив низку телефонних дзвінків іноземним міністрам із цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії, назвавши її брехнею.



Україна також спростувала наявність у себе "брудної бомби". Про те, що Росія займається дезінформацією на тему «брудної бомби», заявили і в Раді безпеки ООН.