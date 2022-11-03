МАГАТЭ по итогам проверки сообщило об отсутствии признаков «грязной бомбы»

Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки в трех точках Украины по запросу правительства Украины и не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов. Об этом сообщил гендиректор Рафаэль Мариано Гросси.



«На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения», - отмечается в заявлении.



Запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как Российская Федерация выдвинула обвинения в деятельности на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Кодах и ПО «Южный машиностроительный завод» в Днепре.



За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам, указало агентство.Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях по гарантиям МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий.



«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее», — добавил он.



Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по-прежнему готово продолжать такую деятельность по проверке в Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов.