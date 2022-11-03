МАГАТЕ за підсумками перевірки повідомило про відсутність ознак «брудної бомби»

Інспектори МАГАТЕ завершили польові перевірки у трьох точках України на запит уряду України та не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів. Про це повідомив гендиректор Рафаель Маріано Гроссі.



«На основі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях перебування», - наголошується в заяві.



Запити України до МАГАТЕ щодо направлення груп інспекторів були надіслані після того, як Російська Федерація висунула звинувачення у діяльності на трьох об'єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Кодах та ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.



За останні кілька днів інспектори змогли провести всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і їм було надано безперешкодний доступ до об'єктів, зазначило агентство.



«Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми отримали досі, не виявила жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, ми повідомимо про результати відбору проб довкілля якнайшвидше», — додав він.



Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ, як і раніше, готове продовжувати таку діяльність з перевірки в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і тим самим запобігти будь-якому неправомірному використанню таких матеріалів.