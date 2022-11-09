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Российские военные роют окопы на севере оккупированного Крыма

09 ноября 2022, 22:51

Российские военные роют окопы на севере оккупированного Крыма

Оккупанты роют окопы на севере временно захваченного Крыма, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в сети. Об этом пишет в Twitter специалист по разведке среди доступных источников (OSINT-специалист) Бенджамин Питтет.

Питтет написал, что новые защитные сооружения, судя по спутниковым снимкам, появились возле контрольно-пропускного пункта (КПП) «Джанкой‎» между Херсонской областью и Крымом. Также Питтет обнаружил окопы возле города Армянска (Перекопский перешеек).

Укрепления строят и в Херсонской области. По словам Питтета, одно из укреплений находится возле села Новотроицкого на пути в Геническ.

«‎Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость»‎, — подытожил Питтет.

Оккупанты вывозят из Херсона в Крым коммунальный транспорт и медпрепараты из аптек.

Движение грузового транспорта по автомобильной части Керченского моста между Таманским полуостровом и аннексированным РФ Крымом будет возобновлено не ранее 1 декабря текущего года.

Если российские оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, оккупированный Крым останется без водоснабжения в течение 10−15 лет — а может быть, и навсегда.

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