Російські військові риють окопи на півночі окупованого Криму

Окупанти риють окопи на півночі тимчасово захопленого Криму, про що свідчать супутникові знімки, опубліковані у мережі. Про це пише в Twitter фахівець із розвідки серед доступних джерел (OSINT-фахівець) Бенджамін Піттет.



Піттет написав, що нові захисні споруди, судячи з супутникових знімків, з'явилися біля контрольно-пропускного пункту (КПП) «Джанкой» між Херсонською областю та Кримом. Також Піттет виявив окопи біля міста Вірменська (Перекопський перешийок).



Укріплення будують і на Херсонщині. За словами Піттета, одне із укріплень знаходиться біля села Новотроїцького на шляху до Генічеська.



Численні інші позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю», — підсумував Піттет.

Окупанти вивозять із Херсона до Криму комунальний транспорт та медпрепарати з аптек.



Рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського мосту між Таманським півостровом і анексованим РФ Кримом буде відновлено не раніше 1 грудня поточного року.



Якщо російські окупанти підірвуть Каховську ГЕС, окупований Крим залишиться без водопостачання протягом 10-15 років, а може, й назавжди.