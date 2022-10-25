Если РФ подорвет Каховскую ГЭС, то оставит Крым без воды — Данилов

Если российские оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, оккупированный Крым останется без водоснабжения в течение 10−15 лет — а может быть, и навсегда. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Sky News.



«Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды», — сказал он.



Что касается Херсона, отметил Данилов, ситуация «непростая». Он не ожидает, что российские войска отступят «сами по себе».



«У них есть план, который, как мне кажется, мы понимаем», — сказал секретарь СНБО.

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