Вибухи у Польщі: Реакція США

У США поки що не можуть підтвердити інформацію про те, що на території Польщі впали дві російські ракети. Про це на брифінгу увечері заявив представник міністерства оборони США Патрік Райдер.



«Нам відомо про повідомлення у ЗМІ, в яких стверджується, що дві російські ракети завдали удару по об'єкту на території Польщі поблизу кордону з Україною. Нині ми не маємо інформації, яка підтверджує ці повідомлення», — сказав Райдер.



За його словами, при цьому Штати серйозно ставляться до цих повідомлень, а також вивчають їх.



Райдер зазначив, що не хоче «вдаватися до гіпотез». При цьому він наголосив, що коли йдеться про зобов'язання з безпеки та статті п'ять, «ми гранично ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО».



Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Можливо, через російські ракети. За повідомленнями ЗМІ, внаслідок вибухів загинули двоє людей. У Міноборони РФ заперечують причетність до вибухів в Польщі поблизу кордону з Україною.



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