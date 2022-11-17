«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці

17 листопада 2022, 09:46

«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці

«Ініціативу щодо безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» продовжено ще на 120 днів. Таке рішення було ухвалено у Стамбулі. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об'єднаних Націй та Туреччина.

«З першого серпня, з початку роботи зернової ініціативи й до сьогодні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній. У світового ринку немає можливості замінити українську агропродукцію у найближчій перспективі. Водночас можливо збільшити обсяги нашого продовольства для миру», — зазначив міністр.

Крім того, Кубраков повідомив, що Україна офіційно звернулася до партнерів із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на рік та включити до неї порт Миколаїв.

«Чекаємо на їхню відповідь. Також важливим є забезпечення ефективної роботи Спільного координаційного центру. Внесли свої пропозиції щодо розв'язання наявних проблем. Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів, щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства», — резюмував міністр.

Росія 29 жовтня заявила про призупинення участі в «зерновій ініціативі» через нібито атаку України на кораблі в Севастополі. Через це експорт агропродукції було тимчасово припинено.

Попри це, 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

2 листопада Міноборони Росії повідомило про поновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. Стверджується, що Росія отримала від України гарантії, які «здаються достатніми», щоб поновити виконання угоди.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у «зерновій угоді».

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