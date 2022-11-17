Гайдай розповів про деокупацію та ситуацію на фронті на Луганщині

17 листопада 2022, 12:24

Гайдай розповів про деокупацію та ситуацію на фронті на Луганщині

У Луганській області на напрямі Сватове — Кремінна ЗСУ потроху відтісняють супротивника. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, місцеві жителі у всіх великих містах уже чують, як відбуваються бої по лінії фронту.

«Щодо іншого напряму, Білогорівки — там не зупиняються спроби російсько-окупаційних військ знову захопити контроль над територією, яка колись була мирним селом», — сказав Гайдай.

Також він зазначив, що в окупації ситуація складна. Зокрема, у Лисичанську окупанти підвозять до багатоповерхівок дрова для опалення. Не готові до опалювального сезону й інші міста, зокрема Сєвєродонецьк та Рубіжне. Росіяни, за словами Гайдая, припинили ремонти на окупованій території.

«Морально вони вже готові, що найближчим часом ці населені пункти будуть деокуповані», — наголосив керівник ОВА.

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